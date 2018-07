IBGE já recenseou 17% da população Após duas semanas do início do Censo 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou o recenseamento de 17% da população - cerca de 33,8 milhões de pessoas. Segundo dados preliminares divulgados ontem, a meta era de 9,1% no período. "Foi uma velocidade de coleta de dados bastante rápida", afirmou o presidente do instituto, Eduardo Pereira Nunes.