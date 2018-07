IBGE lança mapa com espécies aquáticas em extinção

Segundo o IBGE, entre as espécies relacionadas no mapa, 41 (seis invertebrados aquáticos e 35 peixes) se encontram em estado mais crítico de perigo de extinção, como é o caso do marisco-do-junco, do ouriço-do-mar-irregular, do cação-bico-doce e do surubim, entre outros.

Das 238 espécies e subespécies ameaçadas que o mapa mostra, 79 são invertebrados aquáticos - como estrelas-do-mar e ouriços-do-mar - e 159 são peixes de água doce e salgada - a exemplo de alguns tubarões, cações, raias, peixes-serra, pacus, barrigudinhos, vermelhos, bagres, cascudos e lambaris.

Os estudos sobre a fauna ameaçada de extinção vêm sendo realizados pelo IBGE desde o fim dos anos 80, especialmente com base nas listas do Ibama. O mapa de invertebrados aquáticos e peixes ameaçados completa a série iniciada pelo instituto em 2006 e que inclui um mapa específico para as aves; outro para mamíferos, répteis e anfíbios; e um mapa de insetos e outros invertebrados terrestres, totalizando 632 espécies de animais que podem entrar em extinção caso nada seja feito para preservá-las.