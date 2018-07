IBGE: País cumpre meta para gás que afeta ozonosfera Na área de poluição, o Brasil vive uma situação de recuos e avanços. Pelo desflorestamento e pelas queimadas, é um dos grandes emissores mundiais de gases do efeito estufa. Já no plano dos gases que atingem a camada de ozônio, o País atingiu as metas acertadas internacionalmente antes do tempo estabelecido, segundo levantamento do Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2008 (IDS), divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas áreas urbanas, a poluição atmosférica arrefeceu um pouco, devido ao controle maior da poluição industrial e saída das indústrias das áreas urbanas, além de uso de biocombustíveis nos automóveis. A principal fonte de poluição do ar nas grandes cidades é o automóvel. Contudo, o problema se deslocou com mais força para cidades das áreas de fronteira agrícola, no Mato Grosso, Rondônia e leste do Pará, no chamado Arco do Desmatamento, além de zonas de produção canavieira, como o interior de São Paulo, de Minas Gerais e Zona da Mata do Nordeste, devido às queimadas durante o inverno.