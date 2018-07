IBGE: região Norte lidera índice de mortes violentas O índice de óbitos violentos - homicídios, suicídios e acidentes de trânsito - no País atingiu, em 2008, 14,7% dos registros de mortes no caso dos homens e 3,81%, em relação às mulheres, segundo a pesquisa de Registro Civil divulgada nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As maiores proporções desse tipo de morte foram observadas na região Norte do País, de 18,3% para homens e 5,65%, para mulheres. Os Estados que lideram o ranking nessa região, por sexo, foram Amapá (23,7%), no caso dos homens, e Rondônia (8,4%), em relação às mulheres.