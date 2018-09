IBGE revisa para 4% taxa de crescimento do PIB do país em 2006 A economia brasileira cresceu mais que o previsto em 2006, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com os dados definitivos sobre o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2006, a taxa de expansão econômica naquele ano foi de 4,0 por cento, acima dos 3,8 por cento informados anteriormente. As taxas de crescimento para o período de 2002 a 2005 foram mantidas. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)