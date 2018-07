IBGE: sub-registro de nascimento cai para 12% em 2007 Os porcentuais de sub-registros (conjunto de nascimentos não registrados no próprio ano de ocorrência ou até o fim do primeiro trimestre do ano subseqüente) apresentaram redução de 21,9%, em 2000, para 12,2% em 2007 no País, segundo mostra a pesquisa Estatísticas do Registro Civil divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior redução ocorreu na região Norte do País, de 47,1% para 18,1%. A região Sul tem a melhor cobertura de registros de nascimento, com porcentual de sub-registro de apenas 1,4% em 2007. No Sudeste, era de 5,5% naquele ano e, no Centro-Oeste, de 10,6%. Em números absolutos, no Brasil, foram registrados, no ano passado, 2.750.836 nascimentos, ou cerca de 48 mil registros a menos do que no ano anterior. Segundo observam os técnicos do IBGE no documento de divulgação da pesquisa, "o declínio no volume total de registros de nascimentos, de um lado, reflete a tendência das taxas de fecundidade no Brasil e dos nascimentos estimados para cada ano. De outro, mostra as dificuldades para a universalização desses registros a todos os brasileiros, no prazo especificado por lei".