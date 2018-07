IBGE vai contratar 2 mil recenseadores para 3 Estados O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Pereira Nunes, disse na manhã de hoje, durante coletiva no Rio de Janeiro, que o órgão vai realizar um processo seletivo para contratar 2 mil novos recenseadores para São Paulo, Paraná e Santa Catarina. As vagas disponíveis, de acordo com o IBGE, não foram preenchidas.