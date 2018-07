Ibirapuera vai ter ponto de entrega de eletroeletrônicos A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) assina hoje um acordo de cooperação com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de dois postos permanentes de coleta de resíduos eletrônicos. Um dos pontos deverá ficar no Parque do Ibirapuera e o outro ainda será decidido.