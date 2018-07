REUTERS 15 Julho 2014 | 18h15

A International Business Machines (IBM) fará uma parceria exclusiva com a Apple para vender iPhones e iPads equipados com com aplicativos voltados para clientes corporativos, anunciou a empresa nesta terça-feira, apenas dois dias antes de divulgar seu resultado do segundo trimestre.

Os aplicativos terão como foco assuntos específicos dos setores de varejo, cuidados com a saúde, setor financeiro, de viagens, transportes e telecomunicações e estarão disponíveis no outono do hemisfério norte, disse a IBM.

(Por Marina Lopes)