A companhia não divulgou os termos do acordo com a Texas Memory, que emprega cerca de 100 pessoas. A expectativa é de que o negócio seja fechado até o final do ano, disse a IBM.

A Texas Memory disse à Reuters em dezembro que procurava ser comprada por uma companhia maior para poder tirar vantagem de uma maior força de vendas para negociar os seus produtos com clientes corporativos.

(Por Sinead Carew)