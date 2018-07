IBM investirá US$1,2 bi para expandir serviços em nuvem

Os novos centros de dados serão localizados em Washington, na Cidade do México, em Dallas, na China, em Hong Kong, em Londres, no Japão, na Índia e no Canadá, com planos para expansão no Oriente Médio e na África em 2015.

A IBM disse que o investimento levará seu total de centros de dados para 40 este ano e dobrará a capacidade em nuvem para o SoftLayer, que aluga espaço de armazenamento on-line para empresas e foi comprada pela IBM no ano passado por 2 bilhões de dólares.

A IBM disse que o mercado global de nuvem deve crescer chegando a 200 bilhões de dólares até 2020.

(Por Sruthi Ramakrishnan e Nicola Leske)