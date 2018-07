Ibope aponta possibilidade de 2o turno em Fortaleza FORTALEZA (Reuters)- Pesquisa do Ibope/TV Verdes Mares divulgada na noite deste sábado aponta a perspectiva de segundo turno nas eleições em Fortaleza. Embora a prefeita e candidata à reeleição, Luizianne Lins (PT), continue na liderança com 45 por cento dos votos, a soma dos demais candidatos totaliza 46 por cento. Segundo o Ibope, a petista perdeu cinco pontos em relação à pesquisa anterior, em que aparecia com 50 por cento. Já Moroni Torgan (DEM) cresceu seis pontos, passando de 20 para 26 por cento. A candidata Patrícia Saboya (PDT) voltou a oscilar negativamente, passando de 16 para 13 por cento. O candidato Renato Roseno (PSOL) aparece com 5 por cento e Pastor Neto Nunes (PSC) com 2 por cento. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos foram 4 por cento e 3 por cento não souberam ou não responderam. A margem de erro é de três pontos. A pesquisa Ibope foi realizada de 2 a 4 de outubro e ouviu 805 eleitores, menos da metade do número de eleitores consultados pelo Datafolha, que ouviu 1.846 pessoas em pesquisa também divulgada neste sábado, que dava vitória a Luizianne no primeiro turno, com 50 por cento dos votos. (Reportagem de Clara Guimarães)