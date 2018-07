Ibope aponta vitória de Lacerda no 1o turno em Belo Horizonte

O levantamento, encomendado pela TV Globo, mostrou Lacerda com 46 por cento das intenções de voto, ante 44 por cento na pesquisa anterior, divulgada em 2 de outubro.

Pelo critério de votos válidos, quando se excluem os brancos, nulos e indecisos, o socialista soma 55 por cento da preferência do eleitorado, o que lhe daria a vitória já no primeiro turno.

Pesquisa do Datafolha divulgada mais cedo apontou Lacerda com 50 por cento dos votos válidos, o que impossibilita determinar se ele caminha para a reeleição já no domingo.

Patrus Ananias (PT), que teve como uma das articuladoras de sua candidatura a presidente Dilma Rousseff, soma 33 por cento, segundo o Ibope, contra 35 por cento na pesquisa anterior.

Maria da Consolação (PSOL) aparece com 3 por cento, e Vanessa Portugal (PSTU) tem 1 por cento.

Brancos e nulos somam 9 por cento e 8 por cento dos entrevistados não souberam responder.

O Ibope entrevistou 1.106 pessoas na capital mineira entre os dias 4 e 6 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões)