Ibope confirma embalo de Aécio e mostra tucano numericamente à frente de Dilma A primeira pesquisa Ibope divulgada após a votação do primeiro turno da eleição presidencial confirmou o impulso mostrado pelo candidato do PSDB, Aécio Neves, e o colocou numericamente à frente de Dilma Rousseff (PT), embora com vantagem dentro da margem de erro.