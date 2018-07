Ibope mostra Aécio e Marina em empate técnico, mas vantagem numérica do tucano Pesquisa Ibope divulgada neste sábado mostrou uma forte inversão da vantagem numérica na disputa pelo segundo lugar no primeiro turno da eleição presidencial. Quem está à frente agora é Aécio Neves (PSDB), mas a situação ainda é de empate técnico com Marina Silva (PSB).