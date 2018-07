Ibope mostra diferença menor de Marina sobre Aécio e vantagem de Dilma no 2º turno

Nas intenções de voto para o primeiro turno, Dilma passou a 39 por cento das intenções de voto, oscilando 1 ponto para cima em relação à pesquisa da semana passada, enquanto Marina caiu a 25 por cento (ante 29 por cento) e Aécio permaneceu com 19 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

Em simulação de segundo turno entre as duas candidatas, Dilma foi a 42 por cento e Marina a 38 por cento, de modo que elas estão no limite do empate técnico. Na semana passada as duas estavam empatadas em 41 por cento.

O Ibope ouviu 3.010 eleitores entre os dias 27 e 29, em 203 municípios.

(Por Alexandre Caverni)