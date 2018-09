Ibope mostra Dilma com 52% e Serra com 39% dos votos

Uma pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira mostra a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff , com 52% das intenções de voto e José Serra, do PSDB, com 39%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Segundo o levantamento, os votos brancos e nulos somam 5%, e 4% dos eleitores estão indecisos.

Considerando apenas os votos válidos (que excluem nulos, brancos e o índice de indecisos), Dilma teria 57% e Serra, 43%.

A pesquisa foi encomendada pelo jornal O Estado de São Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 37596/2010.

O Ibope entrevistou 3.010 eleitores entre 26 e 28 de outubro.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 20 de outubro, Dilma tinha 51% dos votos totais e Serra, 40%. Brancos e nulos somavam 5%, e indecisos, 4%.

Nos votos válidos, a petista vencia o tucano por 56% contra 44%.