Ibope mostra empate técnico no segundo turno em Fortaleza

De acordo com o levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, Claudio lidera a disputa com 41 por cento das intenções de voto, enquanto Elmano aparece com 39 por cento. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, os dois estão em empate técnico.

Brancos e nulos somam 14 por cento e 6 por cento dos entrevistados não souberam responder.

O Ibope ouviu 805 pessoas na capital cearense entre os dias 15 e 17 de outubro.

No primeiro turno, realizado no dia 7, Elmano foi o mais votado com 25,44 por cento dos votos válidos, seguido de Claudio, que somou 23,32 por cento.