Ibope mostra liderança de Dilma no 1º turno, vitória de Marina no 2º

Segundo o levantamento, Dilma tem 37% das intenções de voto, ante 34% em levantamento divulgado na semana passado, enquanto Marina soma 33%, ante 29%, e Aécio Neves (PSDB) tem 15%, contra 19% na semana passada.

A sondagem, divulgada no site do jornal O Estado de S. Paulo, voltou a mostrar vitória de Marina em um segundo turno contra Dilma, 46% a 39%. Na semana passada, a candidata do PSB vencia por 45% a 36%.

Se o confronto de segundo turno fosse entre a presidente e o tucano, Dilma venceria por 47 a 34%. Na semana passada esse placar estava 41 a 35% a favor de Dilma.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope entrevistou 2.506 pessoas em 175 municípios, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro.

(Reportagem de Eduardo Simões)