Ibope mostra três primeiros em empate técnico em Fortaleza

De acordo com a sondagem do Ibope, encomendada pela TV Verdes Mares, Claudio, candidato do governador do Ceará Cid Gomes (PSB), aparece com 25 por cento das intenções de voto, ante 18 por cento na pesquisa Ibope anterior, divulgada em 13 de setembro.

Elmano, apoiado pela atual prefeita Luizianne Lins (PT), tem 21 por cento, depois de oscilar 2 pontos para cima dentro da margem de erro.

Torgan, que liderava na sondagem do dia 13, soma agora 19 por cento, depois de uma queda de 4 pontos em relação àquela sondagem.

Heitor Férrer (PDT) variou 2 pontos para baixo e soma 11 por cento. Renato Roseno (PSOL) tem 7 por cento, Inácio Arruda (PCdoB) aparece com 6 por cento e Marcos Cals (PSDB) soma 3 por cento.

Cinco por cento dos entrevistados declararam voto nulo ou branco e 3 por cento não souberam responder.

O Ibope entrevistou 805 pessoas na capital cearense entre os dias 22 e 26 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

(Reportagem de Eduardo Simões)