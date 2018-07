Ibovespa fecha em alta impulsionado por Petrobras e Gerdau

O Ibovespa subiu 0,54 por cento, a 53.165 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 6,90 bilhões de reais.

"A Petrobras se firmou em terreno positivo e foi a maior contribuição para o índice. Gerdau também subiu", afirmou o estrategista na Futura Corretora, Luis Gustavo Pereira, em São Paulo.

A ação preferencial da estatal petrolífera subiu 3,79 por cento, a 17,82 reais, seguindo o movimento das cotações de petróleo no exterior. No fim desta quinta-feira, a petrolífera Shell afirmou que está interessada em ativos no Golfo do México, incluindo os da Petrobras.

A ação da Gerdau encerrou em alta de 4,08 por cento, a 15,30 reais, após o Citigroup ter elevado sua recomendação para a ação da siderúrgica de "neutro" para "compra".

Os ganhos de Petrobras e Gerdau compensaram a baixa de 1,74 por cento registrada pela preferencial da Vale, que encerrou o dia a 30,45 reais.

Na noite de quarta-feira, a Vale informou que sua produção de minério de ferro no primeiro trimestre teve uma queda de 3,5 por cento na comparação com igual período de 2012 e também uma baixa de 21 por cento ante o último trimestre do ano passado.

Dentro do Ibovespa, a ação da companhia aérea Gol teve a maior alta do índice, disparando quase 11 por cento, com investidores animados com a expectativa de que Estados, como São Paulo, reduzam a alíquota de ICMS sobre combustível de aviação, após medida tomada pelo Distrito Federal.

Entre os destaques de baixa ficaram as ações de bancos, após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto básico, para 7,50 por cento ao ano, em um patamar menor do que o mercado esperava.

Itaú Unibanco caiu 3,43 por cento, enquanto Banco do Brasil perdeu 2,79 por cento.