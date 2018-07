Ibovespa sobe em dia de baixo volume; Dasa dispara O principal índice da Bovespa fechou esta segunda-feira em alta, na esteira da melhora no cenário externo e com destaques domésticos como a Dasa subiu 0,33 por cento, a 51.356 pontos, em dia de recuperação após as perdas da sexta-feira. O giro financeiro do pregão foi de 4,128 bilhões de reais.