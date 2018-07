Ibovespa sobe quase 1% em pregão de fraco volume financeiro

O Ibovespa subiu 0,89 por cento, a 57.683 pontos, após dois pregões consecutivos de queda. O volume financeiro da bolsa foi de 3,21 bilhões de reais --foi o menor giro desde 28 de maio, quando o volume foi de 3,16 bilhões de reais.

"Sem o referencial de Nova York, o mercado brasileiro ficou mais uma vez muito fraco", disse o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos.

Após ficarem fechados por dois dias seguidos, os mercados acionários dos EUA retomarão as negociações na quarta-feira, 31 de outubro, após passagem da tempestade Sandy.

Com isso, a expectativa é que os volumes negociados na Bovespa voltem a subir, impulsionados também pelo tradicional ajuste de carteiras no fim do mês, segundo o analista Marcelo Varejão, da Socopa Corretora.

O Ibovespa acumula perdas de 2,5 por cento em outubro até esta terça-feira, se aproximando de registrar a primeira queda mensal após três meses de valorização.

Nesta sessão, as blue chips sustentaram o índice no campo positivo --a petrolífera OGX subiu 3,69 por cento, a preferencial da Petrobras avançou 0,84 por cento e da mineradora Vale teve alta de 0,78 por cento.

No lado negativo, Fibria pesou no Ibovespa com queda de 3,31 por cento. Analistas do BTG Pactual reduziram para "neutra" a recomendação para a ação da produtora de celulose.

Fora do índice, a operadora de terminais logísticos Santos Brasil saltou 9,87 por cento, a 29,50 reais, após a companhia ter divulgado na véspera um forte desempenho no terceiro trimestre. Foi a maior alta diária da história do papel.

"Santos Brasil reportou um resultado operacional muito sólido, superando nossas estimativas e as do mercado", afirmaram analistas do Bank of America Merrill Lynch em relatório.

Ainda assim, a recomendação para a ação foi mantida em "neutra", já que ruídos sobre a regulação do setor devem continuar pressionando o desempenho.

Também for a do Ibovespa, a ação da empresa de construção naval OSX, de Eike Batista, recuou 1,12 por cento, a 11,47 reais, um dia após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre.

Mais cedo, o principal índice europeu de ações fechou em alta de 0,87 por cento, impulsionado por resultados corporativos.