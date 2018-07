Ibovespa tem dia de realização de lucros e fecha em baixa

O Ibovespa caiu 0,46 por cento, a 65.530 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 7,22 bilhões de reais.

Em Nova York, o índice Dow Jones tinha alta de 0.13 por cento, às 18h33 (horário de Brasília), enquanto o S&P 500 subia 0,22 por cento.

"Foi um dia de realização de lucros. Teve algumas notícias positivas lá fora, com um acordo na Grécia e indicadores bons nos EUA, mas apesar disso teve uma realização aqui", afirmou o economista-sênior da CM Capital Markets, Maurício Nakahodo.

Na Grécia, o Fundo Monetário Internacional e autoridades gregas seguiam em conversas sobre detalhes de um novo pacote de resgate, após partidos políticos do país chegarem a um acordo sobre reformas e medidas de austeridade para assegurar o resgate e evitar um calote desordenado da dívida do país.

Nos EUA, o número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, dando mais evidência de que o mercado de trabalho do país está ganhando força.

Segundo Nakahodo, uma das principais influencias foi o comportamento das ações de construção, que recuaram após a Fundação Getúlio Vargas (FGV) informar que a confiança da construção civil voltou a cair no trimestre encerrado em janeiro.

A Cyrela caiu 3,47 por cento, a 17,26 reais, enquanto Rossi perdeu 3,38 por cento, a 10,28 reais, e PDG Realty recuou 3,2 por cento, a 7,56 reais.

Embraer também contribuiu para a queda do índice, registrando perdas de 0,66 por cento, a 12,02 reais. Minutos antes do fechamento do pregão, a empresa informou que prevê receita de 5,8 bilhões a 6,2 bilhões de dólares em 2012.

A preferencial da Vale também contribuiu para a queda, registrando desvalorização de 0,62 por cento, a 43,38 reais.

Já a Petrobras teve alta de 0,28 por cento, a 25,50 reais. A petrolífera informa ainda nesta quinta seus resultados do quarto trimestre.

Lojas Renner também foi destaque de alta, com ganhos de 1,09 por cento, a 59,41 reais. A empresa reportou na noite da véspera lucro líquido de 119,1 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 3,3 por cento em relação ao mesmo período de 2010.