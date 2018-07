Ibrahimovic salva o Barça em Stuttgart

Atual campeão, o Barcelona encontrou inesperada dificuldade ontem, contra o Stuttgart, no jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões. O time catalão foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, gol do brasileiro Cacau, mas conseguiu empatar no início da etapa final, com o sueco Ibrahimovic, e leva bom resultado para o jogo de volta, dia 17 de março, no Camp Nou. Na Grécia, o Bordeaux bateu o Olympiakos por 1 a 0, gol de Ciani, e jogará por um empate em casa.