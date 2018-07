Em junho, o índice havia recuado 1,41 por cento frente a maio. No acumulado do ano até julho, a alta é de 8,71 por cento e, em 12 meses, de 12,27 por cento.

Segundo o BC, o avanço do indicador em julho foi influenciado, sobretudo, pelo dado de commodities do segmento de agropecuária, que teve no mês alta de 10,37 por cento.

(Por Patrícia Duarte)