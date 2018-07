IC conclui perícia nos escombros da igreja Renascer O Instituto de Criminalística (IC) finalizou ontem a perícia nos escombros da sede internacional da Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, no Centro de São Paulo. Os peritos verificaram os escombros durante 14 dias. Eles chegaram a reagrupar as tesouras - estrutura que sustentam o telhado - para reconstituir a cobertura do templo. Agora, dentro de 30 dias, será produzido um laudo apontado as causas do acidente. Esse prazo pode ser prorrogado, caso haja necessidade. O coordenador da Defesa Civil da capital, coronel Orlando Rodrigues de Camargo Filho, reuniu-se hoje com representantes da igreja para verificar a possibilidade dos nove imóveis situados ao lado do templo serem vistoriados amanhã e desinterditados. O desabamento do teto da igreja ocorreu no último dia 18 e deixou 9 mortos e mais de 100 feridos.