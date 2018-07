IC deve reafirmar 80% de relatório do IPT sobre cratera O Instituto de Criminalística (IC) de São Paulo concluiu ontem o laudo oficial sobre o acidente na futura Estação Pinheiros da Companhia do Metropolitano (Metrô). O jornal O Estado de S. Paulo apurou que 80% do documento vai referendar as conclusões do relatório entregue em junho pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que apontava erros na execução da obra e falhas no processo de fiscalização. Os outros 20% devem contemplar aspectos técnicos abordados nos dois laudos - apresentados em março e julho deste ano - pelo Consórcio Via Amarela, além de observações e comentários dos próprios peritos do IC. Antes de ser anexado ao inquérito policial que apura as causas da tragédia, o laudo produzido pelo Núcleo de Engenharia do IC será levado à cúpula da Segurança Pública de São Paulo - o que deve ocorrer entre hoje e amanhã. Com o laudo oficial em mãos, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual terão condições de apontar eventuais responsáveis pelo acidente que deixou sete mortos em janeiro de 2007. Devem ser denunciados à Justiça (acusados formalmente) tanto funcionários do consórcio quanto do Metrô. Ainda não há prazo para que o inquérito seja finalizado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.