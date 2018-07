IC diz que líquido que verte em casa é sangue humano O Instituto de Criminalística de Jundiaí (a 60 quilômetros de São Paulo) identificou como sangue humano o líquido vermelho que verte do chão da casa de um casal de aposentados, no Jardim Bizarro. O mistério começou no último domingo, de acordo com Boletim de Ocorrência registrado pelos moradores. Segundo informou o proprietário da residência, um funcionário público aposentado de 71 anos que preferiu não ter seu nome divulgado, por volta de 18 horas sua mulher tomava banho quando viu sair um líquido vermelho do chão do banheiro. O "fenômeno" se repetiu na segunda-feira e depois não ocorreu novamente. O aposentado disse à reportagem do Estado que o líquido começava a verter sempre do banheiro, não somente do rejunte, mas também da superfície do piso. E que chegava a jorrar a até dez centímetros de altura do chão.