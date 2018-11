IC entrega hoje laudo sobre queda de teto da Renascer Os peritos do Núcleo de Engenharia do Instituto de Criminalística (IC) entregam hoje o laudo sobre as causas do desabamento do teto da Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, centro de São Paulo, quatro meses após a tragédia deixar nove mulheres mortas e mais de cem feridos. No trabalho com mais de 360 fotos e anexos, o IC segue a linha do exame da Escola Politécnica da USP e conclui que a falta de um reforço metálico na estrutura do telhado foi o fator decisivo para o acidente.