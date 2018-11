IC indica execução de suspeitos na Operação Castelinho

Oito mortos estavam num ônibus, dois numa caminhonete D-20 e dois numa Ford Ranger roubadas. A operação aconteceu na praça de pedágio localizada no km 12,5 da Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, a Castelinho, no interior paulista. De acordo com a PM, os 12 homens eram integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), iriam assaltar um avião-pagador em Sorocaba e morreram durante confronto. No entanto, laudos do IC e depoimentos de testemunhas apontam para outra versão. Laudos assinados por peritos criminais atestam que nas 14 armas apreendidas pela PM não havia presença de sangue

A Operação Castelinho foi planejada e coordenada por policiais militar do Grupo de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância (Gradi). O grupo foi criado em meados de 2001 pela Secretaria da Segurança Pública para combater as discriminações de raça, sexo e religião. A promotora de Justiça Vânia Maria Tuglio diz que não tem dúvida que os 12 homens foram executados. Vânia denunciou à Justiça 53 PMs e os presidiários Marcos Massari, o Tao, e Gilmar Leite Siqueira pelos 12 homicídios triplamente qualificados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.