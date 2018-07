Icahn abre portas para parceria com Blackstone por Dell

Icahn disse nesta segunda-feira que deu início a negociações preliminares com o Blackstone. Ambos os envolvidos realizaram ofertas que poderiam ser superiores à proposta de Michael Dell e do grupo de private equity Silver Lake.

As discussões mostram que o que se tornou como um plano de Michael Dell e do Silver Lake para fechar o capital da fabricante de computadores pode se arrastar por meses.

Icahn propôs pagar 15 dólares por ação por 58 por cento da Dell. O Blackstone indicou que pode pagar mais de 14,25 dólares por ação. O grupo Silver Lake ofereceu 13,65 dólares por ação por toda a Dell.

A Dell e o Silver Lake recusaram-se a comentar. O Blackstone não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Icahn, que detém uma fatia de 1 bilhão de dólares na Dell, disse que tanto sua oferta quanto a do Blackstone dão aos maiores investidores da companhia o que eles mais queriam -- a capacidade de manter ações da Dell negociadas no mercado.

O Southeastern Asset Management, maior acionista independente da Dell e um dos principais oponentes ao plano do Silver Lake, disse estar satisfeito com essa perspectiva, além das ofertas mais altas.

Outro investidor, Bill Nygren, co-gestor do Oakmark Fund, acrescentou: "Dada a ampla faixa de valores estimados para a ação da Dell, se todo o resto é quase igual, acreditamos que uma proposta é superior se permite que investidores que querem continuar na Dell a oportunidade de fazê-lo".

O resultado do leilão determinará o futuro da Dell, que era considerada um modelo de inovação até o início da década de 2000, mas enfrentou dificuldades para compensar a redução em sua participação no mercado global de computadores.

O papel da Dell fechou com alta de 2,6 por cento para 14,51 dólares nesta segunda-feira, indicando que investidores esperam que um acordo seja realizado a um preço mais alto do que o da oferta do Silver Lake.

Como parte de seu acordo com o comitê especial da Dell que está organizando o processo de leilões, Michael Dell tem de explorar a possibilidade de trabalhar com terceiros em ofertas alternativas. Nesta segunda-feira, a Dell disse que reafirmou esse comprometimento.

Michael Dell planejava reunir-se com o Blackstone para discutir a oferta da empresa de private equity, disseram duas fontes próximas ao assunto.

Se Michael Dell vai apoiar um acordo liderado pelo Blackstone, entretanto, é uma questão aberta. O Blackstone já deu cabo de esforços agressivos para recrutar o presidente da Oracle, Mark Hurd, para liderar a Dell se o grupo de private equity assumir a companhia.