Icahn compra mais US$500 mi em ações da Apple

O investimento, o terceiro de Icahn na Apple em menos de uma semana, eleva o valor da participação na companhia para mais de 4 bilhões de dólares.

O anúncio foi feito via Twitter, enquanto as ações da Apple caíam mais de 8 por cento após a divulgação de seu balanço na segunda-feira, o que renovou as preocupações de Wall Street sobre a saturação do mercado de smartphones.

Icahn disse à Reuters em uma entrevista por telefone que a queda das ações da Apple representavam "uma ótima oportunidade" a adicionar em sua posição. "As ações da Apple estão muito baratas", disse.

(Por Jennifer Ablan)