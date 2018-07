Icatu compra parte de Hartford em seguradora O Grupo Icatu anunciou ontem a compra da participação da Hartford Life Internacional na seguradora Icatu Hartford S/A, elevando sua participação para 100%. Após a aprovação da Superintendência de Seguros Privados (Susep), a companhia passará a chamar-se Icatu Vida e Previdência S/A. O valor do negócio não foi revelado. A Icatu Hartford atua nos segmentos de seguros de vida, previdência, capitalização, administração de benefícios e gestão de recursos, totalizando 3,2 milhões de clientes. Além disso, possui 16,67% da BrasilCap, empresa de capitalização do Banco do Brasil (BB).