ICE acerta compra da NYSE Euronext por US$8,2 bi

NOVA YORK/LONDRES, 20 Dez (Reunires) - A operadora de bolsas IntercontinentalExchange (ICE) concordou em comprar a NYSE Euronext, controladora da Bolsa de Valores de Nova York, por 8,2 bilhões de dólares, colocando o grupo no grande mercado de derivativos da Europa e ajudando-o a competir melhor com o arquirrival CME Group.

Ao anunciar o negócio nesta quinta-feira, a ICE disse que pretende fazer uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Euronext, braço da NYSE no negócio de ações na Europa, depois que a operação de compra for fechada na segunda metade de 2013.

"Nossa transação é uma resposta à evolução da infraestrutura do mercado e oferece uma série de oportunidades de crescimento", disse o chairman e presidente-executivo da ICE, Jeff Sprecher, em comunicado.

A ICE comprará a NYSE --que também controla o mercado de derivativos Liffe-- por 33,12 dólares por ação em dinheiro e ações, um prêmio de 37 por cento sobre o preço de fechamento de quarta-feira, e atribuindo um valor total de 8,2 bilhões de dólares à NYSE Euronext.

As ações da NYSE Euronext dispararam perto de 32 por cento depois que o acordo foi anunciado. Os papéis da ICE caíram inicialmente quatro por cento, mas depois passaram a exibir alta.

Analistas afirmaram que o acordo dará à ICE um ativo estratégico, a Liffe, segundo maior mercado de derivativos da Europa, melhorando as condições de competição com o norte-americano CME Group, dono da Bolsa de Chicago.

"A ICE estava atrás da Liffe, que é a jóia da coroa da NYSE Euronext", disse o analista Peter Lenardos, da RBC Capital Markets. "Em termos estratégicos, faz sentido para a ICE entrar no mercado de derivativos europeu de forma relevante."

AVAL REGULATÓRIO

A combinação da ICE com a NYSE Euronext dará origem à terceira maior operadora de bolsas do mundo, com valor de mercado de 15,2 bilhões de dólares. O CME Group, maior rival da ICE nos Estados Unidos, tem valor de 17,5 bilhões de dólares, segundo dados da Thomson Reuters.

A Hong Kong Exchanges and Clearing é a maior empresa do setor no mundo, com valor de 19,5 bilhões de dólares.

A principal operação da ICE está em contratos futuros de energia e, diferentemente da NYSE Euronext, a companhia não tem posição estabelecida em ações e opções sobre ações. Portanto, não há muita sobreposição entre os dois grupos, tornando maior a chance de aval regulatório à combinação, segundo analistas.

"Eu duvido que autoridades de competição tenham problemas com o negócio, já que existe sobreposição modesta de negócios", disse o analista Richard Perrott, do Berenberg Bank.

No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA bloqueou uma oferta hostil de 11 bilhões de dólares feita por ICE e Nasdaq OMX Group para comprar a NYSE Euronext, devido a preocupações da dominância que o grupo teria no mercado acionário norte-americano.

Uma oferta rival da operadora alemã de bolsas Deutsche Boerse pela NYSE Euronext de 9,3 bilhões de dólares também fracassou.

A ICE disse que espera atingir economias de custos de 450 milhões de dólares com a NYSE Euronext.

(Reportagem adicional de Luke Jeffs e David Bough em Londres)