ICMBio debaterá limites do Parque da Serra dos Órgãos O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a realização de um processo de consulta pública para discussão da proposta de redefinição de limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, abrangendo parte de Petrópolis e Guapimirim, no Rio. O aviso sobre essa consulta pública está presente na edição desta quinta-feira do "Diário Oficial" da União (DOU).