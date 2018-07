Ícone da cozinha molecular fecha em NY Wylie Dufresne (diz-se Waili Dufreine), expoente da cozinha molecular nova-iorquina, vai fechar o WD-50. De acordo com o The New York Times, o imóvel dará lugar a um projeto da construtora Icon Reality. Dufresne cogitou resistir e manter a casa ao lado das obras, mas desistiu. "Não poderíamos dar a mesma experiência", afirma, referindo-se ao incômodo causado por barulho e poeira.