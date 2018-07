Ícones de uma era de excessos

O principal símbolo da loucura que tomou conta do mercado mundial foi a compra da gigante de comunicação Time Warner pelo provedor America Online (AOL), em janeiro de 2000, por US$ 166 bilhões em ações. Na época, a AOL valia duas vezes mais que a Time Warner. Três meses depois, com o estouro da bolha, as ações da empresa caíram 75%. Com o tempo, a AOL acabou sendo tirada do nome da companhia, virou uma divisão de internet e, no fim do ano passado, já era uma empresa à parte.

Telecom Italia e Globo.com

No Brasil, o maior negócio da internet foi a compra de 30% da Globo.com pela Telecom Italia, por US$ 810 milhões, em junho de 2000. Na época, a Globo havia investido US$ 12 milhões no portal, que tinha 60 dias de vida. Em fevereiro de 2002, a Telecom Italia anunciou que havia dado baixa contábil no investimento, reduzindo seu valor a US$ 18 milhões. Depois de tentar vender - sem sucesso - a sua participação na Globo.com, a empresa italiana acabou trocando-a por espaço publicitário em outras empresas da Globo.

StarMedia

O uruguaio Fernando Espuelas vendeu a Wall Street o sonho da internet latino-americana, com seu portal StarMedia. Em maio de 1999, a empresa abriu capital na Nasdaq, a US$ 15 por ação. Em dois meses, os papéis subiram para US$ 70 e a StarMedia chegou a valer US$ 3,7 bilhões. Mas a bolha estourou e, em fevereiro de 2002, a empresa deixou de ser listada na Nasdaq, quando suas ações já valiam menos de US$ 1. Em julho de 2002, foi comprada pelo grupo espanhol EresMas, por US$ 8 milhões.

Aeron

A cadeira Aeron foi sinônimo de sucesso na época da bolha. Criada pelos designers Bill Stumpf e Don Chadwick, fez parte de uma exposição no Museu de Arte Moderna (MoMa) de Nova York em 2000, e custava US$ 1,3 mil. A agência on-line Razorfish tinha mais de 200 em sua sede em Nova York. "Um site brasileiro de viagens entrou nessa onda, mandou importar 60 e acabou fechando em sete meses", lembra o jornalista Eduardo Vieira, autor do livro Os bastidores da internet no Brasil.