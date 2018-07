'Ideb será principal critério de qualidade'

"O Ideb será nosso principal critério de mensuração da qualidade de educação", afirmou o secretário Cesar Callegari. A Prova São Paulo não deve ser abandonada, para não perder a série histórica, mas seus resultados não serão mais usados - e talvez nem divulgados.

A ideia da secretaria é que professores trabalhem na sala de aula a matriz da Prova Brasil - cujo resultado compõe, com a taxa de aprovação, o Ideb. "Ainda vamos trabalhar para fazer com que os professores se apropriem dos dados", disse ele, sem detalhar como isso vai ocorrer.

No Ideb de 2011, a rede municipal não bateu as metas nos dois ciclos do ensino fundamental. Nos anos iniciais, ficou com 4,8; nos finais, 4,3. As metas eram de 4,9 e 4,6, respectivamente. Como mostrou o Estado em novembro, a capital avançou menos que a média das capitais, do Brasil e da região metropolitana. Entre as 39 cidades do aglomerado, tem o 35.º Ideb. / P.S.