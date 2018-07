Ideia surgiu em 2008 O Profis começou a ser criado no segundo semestre de 2008, por um grupo coordenado pelo professor Lício Velloso com foco em inclusão social e inovação pedagógica. O curso foi aprovado pelo Conselho Universitário em setembro de 2010 e em março de 2011 a primeira turma começou com 120 alunos. Das 92 escolas públicas estaduais de Campinas em 2011, fizeram inscrição alunos de 76 delas.