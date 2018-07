Ideias cerceadas

"Sou daqueles que acham que, quando um ditador fizer alguma coisa generosa para o povo, assim mesmo estará fazendo um mal, porque impediu que o povo conquistasse isso por luta."

CENSURA

"Se você cortar um texto de Shakespeare com determinada visão, você é capaz de transformar o Shakespeare num nazista. Então, não se pode permitir. É diferente você deixar que um grande diretor faça cortes artísticos que ele ache necessários no texto. Veja bem, o corte feito numa peça implica quase uma parceria. E eu nunca dei parceria pra nenhum censor."

Linguagem

"Eu sou pai de filhos e não sou nenhum imoral. Ao contrário. Agora, eu uso a linguagem do meu povo, que é cheia de palavrões, sim. Eu não sou de fazer cerimônia, sou um autor que saiu do seio do povo."

Prisão

"Então resolveram fazer uma coisa engraçada: eles me soltavam de dia pra fazer a novela (Beto Rockefeller) e eu voltava de noite pra ficar preso. E eles ficavam me enchendo o saco, pedindo autógrafo pras mulheres deles, essas coisas todas."

ARMA

"O general Sílvio Correa de Andrade, se está vivo, pode confirmar", declarou Plínio em 1981 a Edla van Steen. "No auge do terrorismo, o general falou para a Cacilda: "Mas o Plínio é acusado de ter atirado granada não sei onde!" E a Cacilda virou e falou assim: "Ora, general, o que o senhor pensa que um homem de teatro é? Ele escreve peças, e peças são muito mais fortes que todos os seus canhões. Solta ele!" E o general me soltou."

RESISTÊNCIA

"Penso que, com essas apreensões, eles pretendem mostrar que não é fácil resistir. Estão redondamente enganados se acham que assim vão acabar me cansando. Eu vou continuar. Se me sentisse cansado, sentiria uma profunda vergonha diante do meu público, da minha família, dos meus filhotes, sobretudo diante de alguns gigantes da luta pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos no Brasil, como dom Paulo Evaristo Arns, Hélio Bicudo, Florestan Fernandes e tantos outros."

CAMELÔ

"Eu não sou alternativo, sou enjeitado. Alternativo é quem escolhe e eu fui posto para fora. Ninguém quer editar os meus livros! Eu queria que editassem e garantissem que o livro seria distribuído. Como não é distribuído, então eu vendo muito mais. Por exemplo, o Querô. Tiraram uma edição de 5 mil exemplares por ano. Qualquer livro que vendo de mão em mão, eu tiro 15 mil, 20 mil por ano. O escritor é ruim, mas o camelô é ótimo."

PAIXÃO

"Eu não teria a sutileza dos meus colegas que escrevem, por exemplo, novela. Provavelmente eu não conseguiria. Então não posso ser profissional. Tenho que escrever o que me dá na cabeça, o que me apaixone."

PROFECIA

"Em São Paulo, começa-se a perceber que o governo pode até abandonar a censura policial, porque eles estão fazendo outro tipo de censura (depoimento de 1979). Os teatros, as casas de espetáculo, estão ficando nas mãos do governo. Então nós temos: ou os teatros são do governo federal, municipal ou estadual, ou estão ficando nas mãos de sociedades culturais estrangeiras, como a Aliança Francesa, ou teatros patronais, como o Sesi e o Sesc. Os teatros do interior são quase sempre dos municípios. E então só entram peças que eles querem e a gente acaba sofrendo duas ou três censuras."

AUTOCENSURA

"O governo está acabando com a censura. Ele está encontrando outras fórmulas para nos censurar. Não gosto disso, não... Vamos ficar fazendo o gênero bem-comportado, para a censura não ficar dura? Não. É preferível que fiquemos malcomportados e a censura, dura. Um dia a corda racha, porque, na verdade, a tendência do homem é a dignidade. Um dia, quando tudo parece perdido, a dignidade se manifesta e recupera os seus espaços."