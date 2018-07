Ideiasnet vende 20% de fundo ao grupo norte-americano Paul Capital

O Ideiasnet FIP I detém participações nos seis principais investimentos da Ideiasnet, incluindo a distribuidora de TI Officer e a fabricante de equipamentos de telecomunicações Padtec.

Segundo a companhia, a operação vai gerar 79 milhões de reais à Ideaisnet.

Com os resultados obtidos com a venda, a Ideiasnet concluirá o aumento de capital na Padtec junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e vai acelerar o investimento em empresas de tecnologia com alto crescimento.

No fim de fevereiro, a Telebras anunciou a escolha da Padtec para prestar serviços de gestão, operação e manutenção em rede de telecomunicações de alta velocidade da estatal.

(Por Diogo Ferreira Gomes)