Ideli diz que base aliada promete coesão em votação da DRU

A ministra fez as declarações após reunião com a presidente Dilma Rousseff, líderes da base. Segundo Ideli, no encontro, os parceiros da coalizão governista garantiram que há coesão para a aprovação da proposta que prorroga a DRU até dezembro de 2015.

"Todos os líderes, todos, se pronunciaram absolutamente de forma unânime, responsável e coesa, garantindo a base para que nós possamos aprovar tanto na Câmara quanto no Senado essa Proposta de Emenda à Constituição", disse a ministra a jornalistas, após o encontro.

A DRU ajuda na obtenção do superávit primário e vence em dezembro deste ano. A princípio, o governo quer colocar a PEC que prorroga o instrumento em votação na Câmara já na terça-feira.

Segundo a ministra, a crise internacional é mais um fator que motiva o governo a buscar a aprovação da PEC, sob o argumento que a ampliação da vigência do mecanismo daria ao Executivo uma "flexibilidade".

Segundo Ideli, a perspectiva é de que a crise "com certeza" se prolongue para além de 2011 e 2012, daí a importância de prorrogar a DRU até 2015.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)