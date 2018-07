Ideli pede que Câmara defina origem de recursos

O texto aprovado por uma comissão especial da Casa prevê que o investimento público em educação atinja 10% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos dez anos, o que contrariou o Planalto.

Na avaliação da ministra, a Câmara dos Deputados terá de garantir de onde virão os recursos "para assegurar que esse porcentual a ser definido tenha viabilidade de execução". Ideli discutiu o tema com líderes da base aliada do governo.

O plano define 10 diretrizes e 20 metas, entre elas a destinação dos recursos do Fundo Social do pré-sal para o ensino. A 20ª meta, que trata do financiamento de educação, estabelecia originalmente que se chegasse a um patamar de 7% do PIB - atualmente, o setor recebe 5%.

Antes de seguir para o Senado, o PNE deverá ser apreciado no plenário da Câmara. / R.M.M.