Identificação de autores de tortura é inconclusiva Vítima de um espancamento na favela da Vila Cruzeiro, Tiago Castelo Branco, de 22 anos, apontou dois soldados da Força de Pacificação do Complexo do Alemão (zona norte do Rio de Janeiro), como possíveis suspeitos da agressão. O jovem, que teve um braço quebrado e escoriações pelo corpo, acusa oito oficiais da tropa de o terem amarrado e torturado com choques e sprays de pimenta na madrugada do último sábado.