Identificação de corpos do voo 447 será demorada Desde ontem no País, o embaixador nomeado pelo Ministério das Relações Exteriores da França para acompanhar a assistência às famílias das vítimas do AF 447, Pierre-Jean Vandoorne, ofereceu aos parentes dos passageiros, no Rio, um atestado de presença no voo, que está sendo emitido pela companhia aérea francesa. Ele explicou que, na França, com esse documento os familiares podem dar entrada em pedidos de atestado de óbito e, com isso, acelerar processos cíveis. Os atestados, disse Vandoorne, já ficarão disponíveis para os parentes também no Brasil. O embaixador chega hoje ao Recife, para reunião com peritos, às 15 horas.