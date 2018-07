Identificada 17ª vítima do desabamento de prédio no Rio Foi identificado hoje o corpo de Omar Mussi, de 48 anos, a 17ª vítima do desabamento do edifício Liberdade, no centro do Rio, ocorrido em 25 de janeiro. É o segundo cadáver identificado por exame de DNA. Agora restam quatro corpos e cerca de 20 partes sem identidade, segundo a Polícia Civil. Omar era professor de computação e ministrava treinamento a colegas da empresa onde trabalhava, a TO Tecnologia Organizacional, quando o prédio caiu.