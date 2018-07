Identificada vítima das chuvas em Duque de Caxias, no RJ

Mais de 24 horas depois do temporal, moradores do distrito de Xerém continuam tentando limpar suas casas. Ainda há ''montanhas'' de entulho, lixo e lama na região. Restos de móveis e eletrodomésticos destruídos pela água que invadiu as residências estão empilhados nas vias à espera de caminhões de coleta de lixo.

Moradores reclamam que o fornecimento de água potável ainda não foi restabelecido. Algumas ruas permanecem interditadas porque há casas e trechos do asfalto que ameaçam ceder. Desde a quinta-feira (03), a comerciante Roseli Inácio, de 42 anos, tenta tirar a sujeita que se instalou na porta do seu estabelecimento, no bairro da Pedreira. Ela e outros 11 donos de lojas se uniram para limpar a rua e reabrir seus comércios. "A gente tem de se ajudar muito para tentar voltar à vida normal. Um depende do outro. As mulheres estão empenhadas nas igrejas, fazendo almoço e coletando donativos, enquanto os homens participam do mutirão de limpeza".