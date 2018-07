Identificadas as vítimas de explosão na Petrobras em AL O Instituto Médico Legal de Maceió (IML) divulgou hoje os nomes dos quatro operários mortos na explosão de uma tubulação de gás da Petrobras. O acidente ocorreu na terça-feira, na Estação de Tratamento de Óleo de Furado, que fica no município de São Miguel dos Campos, a 70 quilômetros da capital alagoana. Foram reconhecidos os corpos de Miguel Ângelo Pereira, de 27 anos; Adeildo da Silva Santos, 33, Carlos Eduardo Cabral das Chagas, 26; e Adriano dos Santos, 22. Os corpos ficaram carbonizados e a identificação foi feita com base em exames odontológicos e informações fornecidas pelos familiares. Em nota, a direção da Petrobras alegou que as famílias das vítimas estão recebendo total apoio da empresa, que abriu sindicância para saber as causas do acidente. A Procuradoria Regional do Trabalho em Alagoas divulgou que vai instaurar um procedimento investigativo para apurar as causas do acidente. O Ministério Público do Trabalho quer saber se os operários estavam utilizando equipamentos de proteção e se as demais condições de segurança no trabalho eram apropriadas no dia da explosão.