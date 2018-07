Identificadas as vítimas do deslizamento em Petrópolis As fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro, na tarde de ontem, provocaram deslizamento de terra que deixou quatro pessoas feridas e duas mortas - Maria Cristina Ramos, de 43 anos, e a filha dela Vitoria Ramos, de nove anos, morreram soterradas. Jonathan de Souza Ramos, de nove anos, e Jenifer de Souza Ramos, de 13, receberam atendimento médico e já foram liberados. Breno Ramos Neves, de 14 anos, está internado em estado grave. Daniel Ramos Neves, de quatro anos, sofreu fratura exposta. O acidente aconteceu na Rua Minas Gerais, próximo ao tradicional hotel Quitandinha. Três casas foram atingidas. Segundo a de Defesa Civil da cidade, as construções estavam em área de risco.